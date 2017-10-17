Совмин: инфляция в Беларуси за 9 месяцев составила 2,7%, и это лучший показатель за суверенную историю

Новости Беларуси. 17 октября такие данные озвучили в Совете Министров, где обсуждали итоги экономического развития страны с января по сентябрь 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реальные доходы населения за отчетный период выросли, однако график увеличения зарплат выполнен не полностью.

Над этим еще предстоит работать до конца года. Кроме того, в Совмине рассмотрят зарплаты для некоторых категорий бюджетников. А в целом экономическую ситуацию на заседании охарактеризовали как стабильную. Рост ВВП по итогам 9 месяцев составил 101,7 %, это соответствует годовому значению прогноза.