Николай Ефимчик: надо 100% кожсырья, которое находится на территории республики, перерабатывать собственными силами

Новости Беларуси. Практически 100% белорусского кожсырья должно перерабатываться собственными силами. Именно такая задача стоит перед предприятиями отрасли. Сегодня это требование поддержал и премьер-министр Беларуси во время посещения кожевенного производства в Гатово.

Среди преград на пути к полноценной переработке – высокая конкуренция, связанная с открытыми границами в рамках ЕАЭС, а также несогласованность в некоторых законодательных актах. Тем не менее три отечественных предприятия – в Гатово, Бобруйске и Гродно – уже значительно сократили объем работы с полуфабрикатом. Меньше идет его и на экспорт. Кроме того, сегодня стоит задача максимально загрузить мощности предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

Надо 100% кожсырья, которое у нас находится на территории республики, все-таки перерабатывать собственными силами. Я думаю, что это будет правильный хозяйский подход. Уровень оборудования позволяет выпускать все то, что сегодня востребовано в мире. И, в принципе, это говорит и экспорт предприятия, и работа его сегодня даже с итальянцами, которые готовы размещать заказы на выпуск того кожтовара, который необходим для европейских производителей обуви. А вы знаете, что Италия – это, в общем-то, лидеры, особенно в обувном производстве. И в дизайне, и в переработке кожи. Более того, мы рассматриваем перспективы максимальной загрузки освободившихся площадей. На предприятиях здесь достаточно.

Белорусская кожа сегодня востребована. Один из примеров – предприятие в Гатово, где более трети кожевенных товаров экспортируется в Индию. Далее идут Россия, Китай и Италия.

Улучшить качество сырья помогло техническое перевооружение. Комплексная модернизация производства полностью завершится в нынешнем году. Переоснащение поможет максимально углубить переработку сырья, а в итоге стать достойным конкурентом на зарубежных рынках.

Николай Ермаков, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»:

Завершаем модернизацию. 2017 год – это год для того, чтобы мы совершенствовали на новом оборудовании новые технологии. Мы активно сегодня работаем с иностранными партнерами, нарабатываем новые артикулы, новые возможности и, главное, новые тренды модных направлений. У тех же обувщиков, у тех же галантерейщиков. И мебельное направление.