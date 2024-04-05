Минск готов высказать отношение к санкционной политике ЕС на ближайшем заседании ФАО

Беларусь призывает Совет продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН осудить безответственную санкционную политику Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной такого шага стало возможное введение ограничений на свободную торговлю нашим продовольствием, кормами для животных и сырьем для их производства. Несмотря на безрезультатность санкций и эффект бумеранга, Европейский союз, очевидно, не будет снижать экономическое давление.