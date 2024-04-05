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Минск готов высказать отношение к санкционной политике ЕС на ближайшем заседании ФАО

05 апреля 2024 16:51
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Беларусь призывает Совет продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН осудить безответственную санкционную политику Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск готов высказать отношение к санкционной политике ЕС на ближайшем заседании ФАО-1

Причиной такого шага стало возможное введение ограничений на свободную торговлю нашим продовольствием, кормами для животных и сырьем для их производства. Несмотря на безрезультатность санкций и эффект бумеранга, Европейский союз, очевидно, не будет снижать экономическое давление.

Минск готов высказать отношение к санкционной политике ЕС на ближайшем заседании ФАО-4

Так, ранее было обнародовано предложение ввести повышенные пошлины на ввоз в ЕС зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Беларуси. Высказать свое отношение к вопросу Минск готов на ближайшем заседании ФАО.

# Международная политика # Экономика

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