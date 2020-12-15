В Крупках презентовали сеялку производства «Амкодор», которой нет аналогов в СНГ

Новости Беларуси. Три десятка зерносушильных комплексов появятся в Минской области в 2021 году. Об этом рассказал 15 декабря председатель Миноблисполкома Александр Турчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Три десятка зерносушильных комплексов появятся в Минской области в 2021 году. Об этом рассказал 15 декабря председатель Миноблисполкома Александр Турчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Крупках презентовали деятельность «Амкодор-Можа» – крупнейшего в СНГ производителя сельхозтехники. В 2020 году здесь завершили модернизацию. За 5 лет в четыре раза увеличили объемы производства, второй год кряду на предприятии работают с чистой прибылью, а средняя зарплата немаленькая даже по столичным меркам.
Александр Турчин про «Амкодор-Можа»: для Крупок такое производство – жизненная необходимость, это развитие всего региона
К слову, сегодня в Крупках амкодоровцы презентовали и совершенно новую сеялку. В СНГ ей аналогов нет. Весной на минских полях она пройдет испытания, после чего станет доступной для белорусских аграриев. Широкий профиль – это скорость и качество сева, а значит, высокая урожайность.
Александр Шакутин, председатель совета директоров ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:
Мы уже параллельно с разработкой опытного образца имеем всю оснастку для производства этой машины, поэтому поставить производство – никаких вопросов и проблем не возникнет. Все готово для серийного производства уже сейчас. Если испытания, а мы уверены абсолютно, закончатся успешно, она будет стоять в серийном производстве уже в следующем году.