В Крупках презентовали сеялку производства «Амкодор», которой нет аналогов в СНГ

Новости Беларуси. Три десятка зерносушильных комплексов появятся в Минской области в 2021 году. Об этом рассказал 15 декабря председатель Миноблисполкома Александр Турчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Крупках презентовали деятельность «Амкодор-Можа» – крупнейшего в СНГ производителя сельхозтехники. В 2020 году здесь завершили модернизацию. За 5 лет в четыре раза увеличили объемы производства, второй год кряду на предприятии работают с чистой прибылью, а средняя зарплата немаленькая даже по столичным меркам.

Александр Турчин про «Амкодор-Можа»: для Крупок такое производство – жизненная необходимость, это развитие всего региона

К слову, сегодня в Крупках амкодоровцы презентовали и совершенно новую сеялку. В СНГ ей аналогов нет. Весной на минских полях она пройдет испытания, после чего станет доступной для белорусских аграриев. Широкий профиль – это скорость и качество сева, а значит, высокая урожайность.