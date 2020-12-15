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В Крупках презентовали сеялку производства «Амкодор», которой нет аналогов в СНГ

15 декабря 2020 19:33
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Новости Беларуси. Три десятка зерносушильных комплексов появятся в Минской области в 2021 году. Об этом рассказал 15 декабря председатель Миноблисполкома Александр Турчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Крупках презентовали сеялку производства «Амкодор», которой нет аналогов в СНГ-1

В Крупках презентовали деятельность «Амкодор-Можа» – крупнейшего в СНГ производителя сельхозтехники. В 2020 году здесь завершили модернизацию. За 5 лет в четыре раза увеличили объемы производства, второй год кряду на предприятии работают с чистой прибылью, а средняя зарплата немаленькая даже по столичным меркам.

Александр Турчин про «Амкодор-Можа»: для Крупок такое производство – жизненная необходимость, это развитие всего региона

К слову, сегодня в Крупках амкодоровцы презентовали и совершенно новую сеялку. В СНГ ей аналогов нет. Весной на минских полях она пройдет испытания, после чего станет доступной для белорусских аграриев. Широкий профиль – это скорость и качество сева, а значит, высокая урожайность.

В Крупках презентовали сеялку производства «Амкодор», которой нет аналогов в СНГ-4

Александр Шакутин, председатель совета директоров ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:
Мы уже параллельно с разработкой опытного образца имеем всю оснастку для производства этой машины, поэтому поставить производство   никаких вопросов и проблем не возникнет. Все готово для серийного производства уже сейчас. Если испытания, а мы уверены абсолютно, закончатся успешно, она будет стоять в серийном производстве уже в следующем году.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Шакутин # Евгений Поболовец # Фотофакт

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