Александр Турчин про «Амкодор-Можа»: для Крупок такое производство – жизненная необходимость, это развитие всего региона

Новости Беларуси. Три десятка зерносушильных комплексов появятся в Минской области в 2021 году. Об этом рассказал 15 декабря председатель Миноблисполкома Александр Турчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Крупках презентовали деятельность «Амкодор-Можа» – крупнейшего в СНГ производителя сельхозтехники. В 2020 году здесь завершили модернизацию. За 5 лет в четыре раза увеличили объемы производства, второй год кряду на предприятии работают с чистой прибылью, а средняя зарплата немаленькая даже по столичным меркам.

Развивается предприятие – живет и район. Удельный вес организации в объеме всего производства Крупского района – 70 %. Эдакий локомотив, который тянет за собой всю экономику. Причем предприятия «Амкодора» таким образом не только обеспечивают Минскую область нужной техникой (схожие производства открыты в Фаниполе, Дзержинске, Логойске) – это новые рабочие места в регионах и налоги в бюджет, экспортные поставки.