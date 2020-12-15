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Александр Турчин про «Амкодор-Можа»: для Крупок такое производство – жизненная необходимость, это развитие всего региона

15 декабря 2020 19:16
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Новости Беларуси. Три десятка зерносушильных комплексов появятся в Минской области в 2021 году. Об этом рассказал 15 декабря председатель Миноблисполкома Александр Турчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Турчин про «Амкодор-Можа»: для Крупок такое производство – жизненная необходимость, это развитие всего региона-1

В Крупках презентовали деятельность «Амкодор-Можа» – крупнейшего в СНГ производителя сельхозтехники. В 2020 году здесь завершили модернизацию. За 5 лет в четыре раза увеличили объемы производства, второй год кряду на предприятии работают с чистой прибылью, а средняя зарплата немаленькая даже по столичным меркам.

Развивается предприятие – живет и район. Удельный вес организации в объеме всего производства Крупского района – 70 %. Эдакий локомотив, который тянет за собой всю экономику. Причем предприятия «Амкодора» таким образом не только обеспечивают Минскую область нужной техникой (схожие производства открыты в Фаниполе, Дзержинске, Логойске) – это новые рабочие места в регионах и налоги в бюджет, экспортные поставки.

Александр Турчин про «Амкодор-Можа»: для Крупок такое производство – жизненная необходимость, это развитие всего региона-4

Александр Турчин, председатель Минского облисполкома:
Для Крупок (это небольшой районный центр) для них вот такие производства жизненная необходимость, потому что сегодня это рабочие места, это нормальный уровень заработных плат, соответственно, развитие всего региона. Чем «Амкодор-Можа» известен и хорош это зерносушильные комплексы, которые сегодня, наверное, самые лучшие не только в нашей стране, но и за пределами. Мы на следующий год для себя запланировали 30 таких комплексов построить в Минской области.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Турчин # Евгений Поболовец # Фотофакт

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