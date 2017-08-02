В Клецком районе убор урожая планируют осуществить за 14 полноценных дней

Новости Беларуси. Готовность к «горячей поре» в Минской области в целом хорошая. Где-то не все комбайны вышли в поле или не рассчитали необходимый объем топлива, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

А вот в Клецком районе подготовку к уборочной начали заранее. Собрать урожай без потерь в районе помогут 79 комбайнов. Машины прошли проверку. Да и технологии уборочной проверенны временем.

Николай Лёшик, заместитель начальника управления сельского хозяйства и питания Клецкого райсполкома:

Что касается полегаемости, это нежелательный факт. Поля Клецкого района достаточно выровнены, поэтому процентов 5-10, возмржно, потеряем. Вся техника оснащена техноподьюбниками, то есть больших трудностей в уборке, думаю, не будет. Мы планировали провести уборку за 14 полноценных дней. Нагрузка на один комбайн – 200 гектаров .Это невысокая нагрузка.