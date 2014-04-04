Губернатор Смоленской области России предлагает передать белорусским аграриям бесхозные поля, которые не в силах обработать сами

Новости России. Посевная в Беларуси набирает обороты. Как только потеплело, техника сразу же приступила к работе. По традиции в поле зрения белорусских аграриев не только обработка собственных земель, но и помощь ближайшим соседям, в частности коллегам из Смоленской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, мы постоянно оказываем поддержку людьми и техникой приграничному региону. Тем временем губернатор Смоленщины Алексей Островский предлагает пойти еще дальше и передать белорусским аграриям бесхозные поля, которые не в силах обработать сами смоленские крестьяне. Об этом сообщает местная областная газета «Рабочий путь». Речь идет о территориях сразу в нескольких районах этого российского региона.

Между тем, некоторые пошли еще дальше. В Интернете прозвучало предложение о присоединении земель Шумячского района Смоленщины к Беларуси. Об этом, например, сообщает крупнейший российский информационный портал NEWSru.com.