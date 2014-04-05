Видеообзор изобретений современных белорусских ученых, имеющих экономический эффект

Не все так гладко в белорусской науке и не тот ресурс, конечно же, как у великих стран мира, но заявки - под стать Архимеду, Леонардо да Винчи и Ломоносову! Интересы белорусских ученых, как оказывается, простирается от торфа до атомной энергетики, от Антарктиды до космоса!

Илона Волынец, корреспондент «Картины мира»:

Белорусская АЭС – на сегодняшний день проект номер один в Беларуси. Строительство идет интенсивными темпами, причем даже с опережением графика. Благодаря собственной атомной электростанции каждый год Беларусь сможет экономить около $1 млрд. По прогнозам специалистов, объект окупится уже через 15 лет.

Сейчас идет возведение сразу двух энергоблоков. На стройплощадке трудится более двух тысяч человек, причем к концу года их количество увеличится в полтора раза. Атомная станция в Островце станет одной из самых передовых в мире. Особое внимание – безопасности.

Кстати, о новинках в области охранных систем. Вот, к примеру, совместно с российскими коллегами, белорусские разработчики предлагают инновационные решения в радиолокации.

Олег Горбунов, ведущий инженер ОАО «Минский НИИ радиоматериалов»:

Этот локатор не вращается, как обычный морской локатор, а он сразу на 90° охватывает весь периметр и на 2 км устойчиво берет человека, где бы он ни находился, ни прятался. У него мощность как у мобильного телефона, такое же энергопотребление.

Производство беспилотных летательных аппаратов в Беларуси

А этот летательный аппарат – одна из последних отечественных авиационных разработок. В небе он может находиться до 10 часов и передавать информацию на расстоянии до 300 километров.

Олег Василенко, заведующий лабораторий Физико-технического института НАН Беларуси:

Машины заменяют людей. Я думаю, что развитие беспилотных авиационных комплексов в Беларуси — наиболее перспективное направление.

Сердце беспилотной стальной птицы начинает биться здесь. И сначала на мониторе. В белорусском физико-техническом институте для создания и тестирования летательных аппаратов задействовано 15 программистов. Среди них и Сергей Рак. Молодой человек параллельно учится в магистратуре. Работа, говорит, не монотонная, да и сидеть на одном месте не приходится.

Сергей Рак, математик-программист Физико-технического института НАН Беларуси:

Во время полета всегда может случиться внештатная ситуация, отказ какого-то оборудования, поэтому желательно присутствие разработчика, который может спасти самолет.

На сегодняшний день белорусские специалисты производят целый ряд современных беспилотных комплексов. Нашими разработками интересуются и за рубежом. Уже в 2014 году один из летательных аппаратов был реализован во Вьетнам.

А вот какое сокровище лежит у нас буквально под ногами, знает каждый школьник. Торф называют белорусским черным золотом. А наши ученые и сегодня находят ему новое применение в сельском хозяйстве, садоводстве, фармацевтике.

Торф для очистки водных поверхностей от нефти

Илона Волынец, корреспондент «Картины мира»:

Проверим эффективность использования разработки белорусских ученых. У меня в руках специальный материал на основе экологически чистого сырья — торфа, который используется для ликвидации аварийных разливов нефти на воде и почве. Давайте попробуем.

В итоге остается чистая вода!

А это разработка в области химии. Пусть не прорыв, а всего лишь аналог, зато дешевле импортных образцов. В этих разноцветных пробирках – красители, которые используются для защиты документов от подделки. Будь то ценные бумаги, денежные купюры или акцизные марки. Увидеть их можно только в ультрафиолетовом свете.

Термостойкие волокна для производства одежды, которая не горит

Еще один мини-эксперимент демонстрируют в лаборатории института химии новых материалов. Здесь освоили технологию производства термостойких волокон, которые, к примеру, могут быть использованы для изготовления спецодежды пожарных.

Мы берем зажигалку, пытаемся поджечь это волокно. Испаряется только краситель, но с волокном практически ничего не происходит.

Поиск месторождений нефти, газа, драгоценных металлов и камней в Антарктиде

А вот Герман Иванович даже не сомневается - тайны ледяного материка будут раскрыты. Профессор, геофизик с полувековым стажем не без гордости рассказывает – белорусы уже внесли свой вклад в изучение Антарктиды. Вот первая в мире подробная геологическая карта континента.

Герман Каратаев, профессор, доктор геолого-минералогических наук Института природопользования НАН Беларуси:

Лет через 15-20 все ринуться туда, чтобы добывать полезные ископаемые. Там нефти, газа полным-полно. Алмазы, золото... Поэтому, когда за нами придут те, кому нужны будут ископаемые, они уже будут знать, где и куда. Прежде всего, для нас этот интерес.

Сейчас геофизические работы в Антарктиде носят исключительно научно-исследовательский характер. Ведь согласно международному соглашению добыча полезных ископаемых здесь запрещена на 50 лет. Пока белорусские исследователи работают совместно с российскими коллегами. В планах – собственной станция в Антарктиде. Поэтому ученые не сомневаются – важные открытия еще впереди.