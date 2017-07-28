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Урожай богатый и качественный: почему торговые сети не принимают овощную продукцию белорусских производителей?

28 июля 2017 18:17
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Новости Беларуси. Белорусские фермеры жалуются на то, что крупные ритейлеры не принимают их продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доходит до того, что овощи попросту гниют на складах. Так, у одного частного производителя из-за отказа принять его товар в магазин пропало 500 тонн капусты. И это при том, что нынешняя холодная погода и так негативно сказывается на урожае овощей.

Урожай богатый и качественный: почему торговые сети не принимают овощную продукцию белорусских производителей? -1

Технологию для выращивания этого овоща профессор Александр Аутко разработал лично много лет назад. Сегодня  многие фермеры работают по его инструкции. А ещё лук, капуста, свёкла. Урожай  богатый, да вот крупные торговые сети в нём, говорит, не заинтересованы. Товар брать у фермеров не хотят. Аргументов  не приводят.

Александр Аутко, главный научный сотрудник Гродненского государственного аграрного университета:
Это разные ответы. Могут, что у нас есть уже продукция. Качественных аргументов у торговли сегодня нет. Есть фермы, где сотнями тонн продукция потом вывозится на свалку как невостребованная.

Урожай богатый и качественный: почему торговые сети не принимают овощную продукцию белорусских производителей? -4

Потому что хранение – тоже процесс затратный. Говорят, а что остается делать, ведь торговые сети выбирают импортное.

Сейчас мы в одном из минских магазинов – проверим какая продукция на полках. Пекинская капуста польского производства. Белорусской  нет. Белокочанная капуста отечественная. Еще один магазин. Другой ритейлер. Пекинская капуста тоже импортная. Морковь на выбор – и отечественная, и приехавшая к нам издалека. По цене, кстати, отличаются вдвое. Наша, разумеется,  дешевле. А вот еще один популярный гипермаркет.  Здесь белорусским производителям в месте на полках не отказывают.

Урожай богатый и качественный: почему торговые сети не принимают овощную продукцию белорусских производителей? -7

Стоит отметить, что Минсельхозпрод заранее доводит до торговых сетей, какие объемы и какой продукции вырастят белорусские аграрии, чтобы урожай не стал сюрпризом.

Андрей Заневский, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Беларусь:
В республике производится широкий ассортимент овощной продукции – до 40 наименований. Хотелось бы, чтобы было нашей продукции больше на полках торгующих сетей, потому что ассортимент действительно широкий и качество продукции не хуже импорта. В республике наблюдается увеличение доли производства овощной продукции в крестьянских и фермерских хозяйствах.

Урожай богатый и качественный: почему торговые сети не принимают овощную продукцию белорусских производителей? -10

Эффект «с грядки и прямо на полку». Современный покупатель это ценит. Так что для торговли – продукт под знаком фермерский или крестьянский – это товар-магнит – сегодня он притягивает покупателя. И вот подтверждение. Одна из крупнейших торговых сетей Беларуси. Центр Минска. На полке – свежая морковь. Крестьянское хозяйство из Гомельской области.

Так что объективности ради, стоит сказать об абсолютном отказе в доступе фермерской продукции даже в крупные торговые сети говорить нельзя. Главное требование ритейла – синхронные, бесперебойные поставки. Крупные партии. Далеко не каждый фермер может выполнять эти условия, именно поэтому, отмечают в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, ритейлерам выгоднее работать с большими предприятиями. 

Урожай богатый и качественный: почему торговые сети не принимают овощную продукцию белорусских производителей? -13

Ирина Наркевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Вхождение на полку должно быть суперпрозрачным, понятным. Фермер должен знать, почему его продукция не может попасть на полку. Совершенно некорректно, когда ему не дают ответ почему. А когда ему объясняют, что вы должны нам в такое-то время, такое-то количество товара, тогда ему будет понятно, он может в эту сеть попасть или нет.

Урожай богатый и качественный: почему торговые сети не принимают овощную продукцию белорусских производителей? -15

Таким образом, в каждом конкретном случае, отказ в доступе на полки должен быть четко аргументирован. А производитель, крупное ли предприятие или небольщое фермерское хозяйство, должен позаботиться о сбыте своей продукции. Найти способ быть конкурентоспособным и выполнять обязательства перед продавцом и покупателем.

# Экономика # Ирина Наркевич # Фотофакт # Продукты питания # Андрей Заневский # Александр Аутко

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