В хозяйствах Беларуси продолжается уборка трав первым укосом, выполнено 23,5% плана
Новости Беларуси. В хозяйствах Беларуси продолжается уборка трав первым укосом. Как рассказали в Минсельхозпроде, выполнено 23,5 % плана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аграрии приступают к заготовке кормов. В хранилищах уже более 9 тысяч тонн сена и около 130 тонн силоса. Погода скорректировала график, однако темпы в три раза превышают показатели 2022 года. За 15 дней первый укос планируют завершить. Близится к финишу посевная кампания.
Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Основной сев яровой, запланированный на площади 2,5 миллиона гектаров, уже завершен. Еще некоторые штрихи имеют место по севу гречихи, сеются еще (отдельные участки) однолетние травы. Завершается ремонт повреждений озимых культур, которые были в период зимовки, устраняются пропуски на полях, вымочки.
Обеспеченность кормами – залог продовольственной безопасности и экспортной выручки. Вместе с укосом трав и заготовкой кормов продолжаются другие работы в поле.