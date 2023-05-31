В хозяйствах Беларуси продолжается уборка трав первым укосом, выполнено 23,5% плана

Новости Беларуси. В хозяйствах Беларуси продолжается уборка трав первым укосом. Как рассказали в Минсельхозпроде, выполнено 23,5 % плана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии приступают к заготовке кормов. В хранилищах уже более 9 тысяч тонн сена и около 130 тонн силоса. Погода скорректировала график, однако темпы в три раза превышают показатели 2022 года. За 15 дней первый укос планируют завершить. Близится к финишу посевная кампания.