В Гродненской области открылась молочная ферма, где всю работу выполняют роботы

Там целую ферму бурёнок, обслуживают автоматические роботы-доярки. Работники очень довольны: всю черновую работу выполняет процессор.

Внешне новая ферма ничем не отличается от соседних строений. Зато внутри – супертехнологии. Привычных операторов машинного доения здесь сменили металлические роботы-манипуляторы. Весь комплекс обслуживает всего один человек.

– Функция оператора заключается – прийти на ферму, буквально на минут 15-20, посмотреть параметры на компьютере, посмотреть за здоровьем животных. Если есть больные животные, то выделить их, сообщить ветеринарам, – рассказал СТВ инженер-наладчик Игорь ЕЗЕПЧИК.

Бурёнкам современные технологии по нраву. Они без посторонней помощи выстраиваются в очередь к электронному доильному аппарату.

– Главное преимущество этого оборудования в том, что коровы доятся круглые сутки, – считает председатель СПК «Коммунар-Агро» (Новогрудский район) Валерий КОВАЛЬЧУК. – Когда корова хочет отдать своё молоко, она подходит и отдаёт, когда оно созреет. В этом и преимущество. У специалистов хозяйства отпала проблема как вовремя и правильно подоить.

Свободный режим дойки животным на пользу. Охраняет от стрессов. Потому бурёнки с этой фермы почти в два раза дольше остаются в дойном стаде. Да и надои выше. Главное, соблюдать сбалансированный рацион питания. Молоко тогда самого высокого качества. На новой ферме, это самое качество, предмет особой гордости.

Небольшое устройство, так называемый электронный блок, контролирует работу всего комплекса. И при этом заменяет целую лабораторию. Он автоматически определяет качество молока и распределяет его по ёмкостям. Хорошее, среднее и не очень. В холодильники поступает молоко только экстра-класса, это почти 100%.

В СПК такой умной машине, конечно, доверяют, но дополнительную проверку качества всё-таки проводят.

– Мы практически ежедневно, а работаем пока только две недели, проверяем молоко на качество, – рассказал СТВ главный специалист по качеству продукции СПК «Коммунар-Агро» (Новогрудский район) Николай ИВАНЧИК. – Что касается вопросов качества, то всё молоко идёт только классом «Экстра»

Для Беларуси такая технология пока в новинку. Автономные машины установлены только на двух фермах – в Витебской и Гродненской областях. Однако, уже к концу года роботы-дояры должны появиться в каждом регионе.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Новогрудский район, Гродненская область.