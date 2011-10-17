В Греции стартует неделя забастовок

Сегодня практически полностью закрылись морские гавани страны. Недовольны мерами жёсткой экономии и профсоюзы.

19 и 20 октября в стране не будут работать госучреждения, больницы, банки, школы и университеты, остановится как наземное, так и авиасообщение. Полиция готовится к массовым шествиям и возможным беспорядкам в Афинах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тем временем, правительство Греции планирует привлечь 2 миллиарда евро в виде краткосрочного кредита. Пойти на этот шаг заставляет задержка с кредитом МВФ и ЕС. Очередные 8 миллиардов евро должны были прийти еще в сентябре, но теперь ожидаются не раньше ноября. Короткие займы невыгодны Греции из-за высокого процента. Однако другого выхода Афины сейчас не видят.