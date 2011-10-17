По итогам очередных торгов на допсессии валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился ко всем валютам.

Сегодня доллар снизился на две десятых процента до Br8 990.

Российский - Br 293, евро — Br 12 490.



Как сообщалось ранее, валютные торги на белорусской бирже с 20 октября будут проходить в рамках одной сессии. Такое решение приняло правительство совместно с Нацбанком. На единой сессии, так же как сейчас на дополнительной, будет гибкое курсообразование - в зависимости от спроса и предложения, чтобы экспортёрам было интересно продавать валюту, а импортёрам - покупать.

Предложения, по мнению экспертов, несомненно, вырастут, и спрос будет сбалансирован. Курс белорусского рубля ко всем основным видам валют будет укрепляться.