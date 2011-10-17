Прямой эфир

Белорусский рубль укрепился ко всем валютам

17 октября 2011 10:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
По итогам очередных торгов на допсессии валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился ко всем валютам.

Сегодня доллар снизился на две десятых процента до Br8 990.
Российский - Br 293, евро — Br 12 490.

Как сообщалось ранее, валютные торги на белорусской бирже с 20 октября будут проходить в рамках одной сессии. Такое решение приняло правительство совместно с Нацбанком. На единой сессии, так же как сейчас на дополнительной, будет гибкое курсообразование - в зависимости от спроса и предложения, чтобы экспортёрам было интересно продавать валюту, а импортёрам - покупать.

Предложения, по мнению экспертов, несомненно, вырастут, и спрос будет сбалансирован. Курс белорусского рубля ко всем основным видам валют будет укрепляться.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
17 октября 2011 07:19

Массовые беспорядки: к США присоединились еще десятки стран

16 октября 2011 19:41

Критический импорт: целый список «упущенных возможностей» и упущенных валютных средств

16 октября 2011 19:12

«Блокируй Уолл-стрит»: движение не ограничилось одними только Штатами