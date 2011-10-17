Глава миссии МВФ уверен в платежеспособности Беларуси

Эксперты Международного валютного фонда положительно оценили предпринятые правительством Беларуси и Нацбанком меры по выходу на единый обменный курс. Не вызывает сомнений и платёжеспособность нашей страны. Это было озвучено по завершению работы миссии.

Начиная с 5 октября, эксперты анализировали экономическую ситуацию в республике и обсуждали последующие шаги совместной работы. Что касается суммы возможного кредита МВФ, то об этом пойдет речь во время следующей миссии фонда, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Кристофер Джарвис, глава миссии МВФ по Республике Беларусь:

Я уверен в платежеспособности Беларуси. Самое главное, что необходимо для того, чтобы осуществлять платежи по внешним обязательствам и удовлетворять потребность внутреннего населения — проведение соответствующей экономической политики. И те, улучшения, которые мы наблюдаем в части подготовки и реализации экономической политики — это очень важные шаги в правильном направлении. Нас впечатлили действия правительства Национального банка. Они предприняли ряд очень хороших действий и их планы на следующий год ориентированы в верном направлении.