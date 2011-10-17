Массовые беспорядки: к США присоединились еще десятки стран

Мир приходит в себя после волны протестов против существующей финансовой системы. Массовые акции вслед за США захлестнули десятки стран - в том числе Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Японию и практически всю Европу.

Демонстрации прошли почти в тысяче городов. Сильнее всего пострадал Рим, где мирная акция протестов переросла в массовые бесчинства и погромы, ущерб от которых по предварительным данным составил около 2 миллионов евро. В ходе столкновений пострадали 135 человек. По обвинению в организации беспорядков и порче имущества задержано 20 подозреваемых.

Протесты не утихают и в Соединённых Штатах. Только в Чикаго накануне ночью были задержаны около 180 участников акции недовольных финансовой системой США, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».