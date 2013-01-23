Прямой эфир

Беларусь своевременно погашает долг перед МВФ

23 января 2013 19:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь сегодня, 23 января, выплатила 84 миллиона долларов долга Международному валютному фонду. Как сообщили в Министерстве финансов, это  погашение основного долга по кредиту стэнд-бай и уже второй и первый в нынешнем году платеж.

В течение 2013 Беларусь должна погасить долг перед МВФ с учетом процентов в сумме миллиард 630 миллионов долларов — и это наибольшая часть полученного кредита стэнд-бай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Платежи совершаются Республикой в срок и полном объеме. Следующее погашение состоится в феврале текущего года.

# Экономика # Государственная политика в сфере внешней торговли

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске пропали панировочные сухари белорусского производства?
23 января 2013 18:57

В Минске пропали панировочные сухари белорусского производства?

Швеция планирует наращивать торгово-экономическое взаимодействие с Беларусью
23 января 2013 16:28

Швеция планирует наращивать торгово-экономическое взаимодействие с Беларусью

23 января 2013 16:27

С чего начинается модернизация легкой промышленности в Беларуси?