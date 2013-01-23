Беларусь своевременно погашает долг перед МВФ

Новости Беларуси. Беларусь сегодня, 23 января, выплатила 84 миллиона долларов долга Международному валютному фонду. Как сообщили в Министерстве финансов, это погашение основного долга по кредиту стэнд-бай и уже второй и первый в нынешнем году платеж.

В течение 2013 Беларусь должна погасить долг перед МВФ с учетом процентов в сумме миллиард 630 миллионов долларов — и это наибольшая часть полученного кредита стэнд-бай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Платежи совершаются Республикой в срок и полном объеме. Следующее погашение состоится в феврале текущего года.