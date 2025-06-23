В Латвии начали собирать подписи за роспуск Сейма

У народа Латвии нет доверия к власти. Как показывают опросы, лишь 11,5 % жителей страны уверены, что правительство Эвики Силини должно продолжать работу в теперешнем составе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство же, а именно 54,3 %, выступают за новый состав кабинета министров. Сбор подписей за референдум о роспуске Сейма стартовал на правительственном портале. Чтобы голосование состоялось, нужна поддержка 10 % избирателей, это около 155 тысяч человек. И сомнений, что это количество подписей будет собрано, мало. Ведь только тема запрета русского языка, на котором говорит значительная часть жителей Латвии, – один из значимых факторов для недовольства чиновниками.