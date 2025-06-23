Прямой эфир

«Оклахома» победила «Индиану» и впервые стала чемпионом НБА

23 июня 2025 08:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
«Оклахома» победила «Индиану» и впервые стала чемпионом НБА-0

«Оклахома-Сити Тандер» стала чемпионом НБА, одолев «Индиану Пэйсерс» в седьмом матче финальной серии со счетом 103:91. Об этом пишет РИА Новости.

Лидер победителей – Шей Гилджес-Александер – набрал 29 очков и 12 передач. Бенедикт Матурин (24 очка, 13 подборов), а Тайрис Халибертон ушел с площадки с травмой.

Серия завершилась со счетом 4-3 в пользу «Оклахомы», которая стала чемпионом впервые под этим названием (в 1979 году клуб еще назывался «Сиэтл Суперсоникс»). Команда также выиграла титул лучшей в регулярном чемпионате, а «Индиана» заняла четвертое место на Востоке.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп заявил, что все ядерные объекты Ирана уничтожены
23 июня 2025 08:33

Трамп заявил, что все ядерные объекты Ирана уничтожены

В Латвии начали собирать подписи за роспуск Сейма
23 июня 2025 08:15

В Латвии начали собирать подписи за роспуск Сейма

Глава МИД Ирана прибыл в Москву для экстренных переговоров с президентом России
23 июня 2025 08:10

Глава МИД Ирана прибыл в Москву для экстренных переговоров с президентом России