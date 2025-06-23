«Оклахома» победила «Индиану» и впервые стала чемпионом НБА

«Оклахома-Сити Тандер» стала чемпионом НБА, одолев «Индиану Пэйсерс» в седьмом матче финальной серии со счетом 103:91. Об этом пишет РИА Новости.

Лидер победителей – Шей Гилджес-Александер – набрал 29 очков и 12 передач. Бенедикт Матурин (24 очка, 13 подборов), а Тайрис Халибертон ушел с площадки с травмой.

Серия завершилась со счетом 4-3 в пользу «Оклахомы», которая стала чемпионом впервые под этим названием (в 1979 году клуб еще назывался «Сиэтл Суперсоникс»). Команда также выиграла титул лучшей в регулярном чемпионате, а «Индиана» заняла четвертое место на Востоке.