В центре внимания – развитие экономики. Александр Субботин посетил два крупных предприятия в Гродно

В центре внимания – развитие экономики региона. Вице-премьер посетил два крупных предприятия областного центра. Ознакомился с производственным процессом, перспективами развития заводов, а также с вопросами реализации выпускаемой продукции.

В этой ситуации важно выслушать и мнения самих заводчан, ведь такие конструктивные диалоги как раз и дают возможность государству в дальнейшем верно выстраивать экономические ориентиры, оказывать нужную помощь организациям.

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:

Моя задача все-таки опыт этих предприятий не самому собирать, а просто контактировать между собой этим предприятиям, чтобы сами начинали общаться, начинали обмениваться где-то в неформальной обстановке и помогать друг другу, как стать лучше и качественнее.

Опыт гродненских предприятий может стать полезным для других заводов. Успешная модернизация, реализация дополнительных проектов и хорошие экономические показатели, несмотря на пандемию, которая, как известно, отразилась на экономике многих стран мира.