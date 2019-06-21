«В центре системы – наш клиент и его потребности». Банк БелВЭБ определяет перспективы развития

Новости Беларуси. Новая стратегия Банка БелВЭБ, его трансформация в Fintech-группу и реализация интеграционных проектов. БелВЭБ определяет перспективы развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня это пятый банк в стране по размеру активов. Важно не просто сохранять лидирующую позицию, но и укреплять.

Игорь Шувалов, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»:

Это дочерний банк «ВЭБ.РФ», и мы к нему относимся, как к базовой нашей партнерской организации в Республике Беларусь – для того, чтобы высокотехнологичная продукция, производимая в России и Беларуси, там, где совместный есть контент, совместная продукция, совместные услуги, чтобы мы продвигали эти проекты на рынке третьих государств. Это наша задача номер один.

Задача номер два – чтобы по пути развития нашей партнерской линии банк очень крепко стоял на ногах в Республике Беларусь, претендовал на лидирующие роли, был воспринимаем населением и клиентами как надежная организация и выступал партнером для правительства Республики Беларусь в решении социально-экономических задач.