«В центре системы – наш клиент и его потребности». Банк БелВЭБ определяет перспективы развития
Новости Беларуси. Новая стратегия Банка БелВЭБ, его трансформация в Fintech-группу и реализация интеграционных проектов. БелВЭБ определяет перспективы развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня это пятый банк в стране по размеру активов. Важно не просто сохранять лидирующую позицию, но и укреплять.
Игорь Шувалов, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»:
Это дочерний банк «ВЭБ.РФ», и мы к нему относимся, как к базовой нашей партнерской организации в Республике Беларусь – для того, чтобы высокотехнологичная продукция, производимая в России и Беларуси, там, где совместный есть контент, совместная продукция, совместные услуги, чтобы мы продвигали эти проекты на рынке третьих государств. Это наша задача номер один.
Задача номер два – чтобы по пути развития нашей партнерской линии банк очень крепко стоял на ногах в Республике Беларусь, претендовал на лидирующие роли, был воспринимаем населением и клиентами как надежная организация и выступал партнером для правительства Республики Беларусь в решении социально-экономических задач.
Отдельное внимание – вопросу интеграции. Финансирование российского экспорта в Беларусь и поддержка новых производств. Помощь в развитии значимых бизнес-проектов и укрепление экономики отмечают и корпоративные клиенты Банка БелВЭБ. Сегодня их более 20 тысяч.
Василий Матюшевский, председатель Правления ОАО «Банк БелВЭБ»:
В этом плане очень серьезный технологический вызов. Собираемся создавать полноценную экосистему для корпоративных и розничных клиентов. Естественно, в центре этой системы – наш клиент и его потребности.
Попробуем реализовать самые современные технологические решения. В первую очередь, это связано с онлайн-банком и дистанционным банком. Я надеюсь, что эти проекты будут реализованы и наш клиент останется удовлетворенным.
Добавим, изменения коснутся и работы Банка БелВЭБ с малыми и средними предприятиями. Появятся новые цифровые продукты и партнерские проекты. Что же касается новой стратегии, ее утверждение планируется на осень 2019 года.
*На правах рекламы.