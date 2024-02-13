В Бресте появится хаб по продаже товаров из Китая

Крупный хаб по продаже китайских товаров планируют открыть в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под будущие торговые площади определили предприятие, которое производит технологическое оборудование. В хабе будет представлен широкий спектр товаров – от елочных украшений до автопрома. Уже прошел первый раунд предметных переговоров с представителями китайских компаний. Весной начнется детальная проработка проекта.