Прямой эфир

Новости экономики за 13.02.2024

13 февраля 2024 18:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Расчеты в национальных валютах между Беларусью и Россией по итогам 2023 года достигли рекордного уровня за всю историю. Как это отразится на экономическом суверенитете двух государств? Малому бизнесу в столице предлагают финансовую помощь. Как ее получить?

Об этой и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИНГОРИСПОЛКОМ ОБЪЯВИЛ КОНКУРС НА ГОСПОДДЕРЖКУ ИНВЕСТПРОЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА

Новости экономики за 13.02.2024-1

Небольшие частные компании и индивидуальные предприниматели столицы могут рассчитывать на финансовую поддержку со стороны государства. Помощь малому бизнесу предоставят в виде субсидии на погашение части банковских кредитов или лизинговых платежей. При этом будут оцениваться импортозамещающие, экспортоориентированные проекты, внедряющие новые технологии энерго- и ресурсосбережения.

По данным Мингорисполкома, в Минске зарегистрированы более 41 тысячи малых и средних компаний и почти 69 тысяч индивидуальных предпринимателей. Содействие этим бизнесам в городе оказывают три инкубатора малого предпринимательства и 21 центр поддержки.

Читайте также:

В Бресте появится хаб по продаже товаров из Китая

Расчеты в национальных валютах между Беларусью и Россией по итогам 2023 года достигли 92%

В Беларуси установили новые тарифы на природный газ для бизнеса

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская

Другие новости рубрики

Все новости
В Бресте появится хаб по продаже товаров из Китая
13 февраля 2024 18:11

В Бресте появится хаб по продаже товаров из Китая

Новости экономики за 12.02.2024
12 февраля 2024 17:00

Новости экономики за 12.02.2024

ЕЭК: Беларусь на втором месте по стоимости топлива среди стран ЕАЭС
12 февраля 2024 16:52

ЕЭК: Беларусь на втором месте по стоимости топлива среди стран ЕАЭС