Прямой эфир

Новости экономики за 04.07.2019

04 июля 2019 16:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Зачем изменять систему поддержки малого бизнеса, в какое время суток электричество самое дешевое и сколько в среднем белорусские геймеры тратят денег на свое увлечение? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДЕТ ИЗМЕНЕНА

Система поддержки малого и среднего предпринимательства в ближайшее время претерпит существенные изменения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, что готовится пакет документов, в том числе указ Президента, который определит совершенно новые подходы к ее работе.

Новости экономики за 04.07.2019-1

Все законопроекты должны появиться в течение ближайших трех месяцев. Они будут направлены на модернизацию существующей системы, которая действует уже 10 лет, и в настоящее время начинает значительно отставать от потребностей бизнеса.

БЕЛОРУССКИЙ ГЕЙМЕР В СРЕДНЕМ ЗА 2019 ГОД ПОТРАТИТ НА ВИДЕОИГРЫ $36,8

Количество геймеров в Беларуси увеличится, но денег они потратят меньше. Согласно прогнозу международных исследователей, количество белорусов, увлекающихся видеоиграми, в 2019 году превысит 4 миллиона.

Новости экономики за 04.07.2019-4

А вот денег на виртуальные развлечения они потратят меньше. В среднем, каждый раскошелится примерно на 37 долларов. Это почти на 8 долларов меньше, чем годом ранее.

В целом мировая индустрия в 2019 году сгенерирует примерно 152 миллиарда долларов дохода. Более половины этой суммы уплатят жители Китая и Соединенных Штатов Америки.

Читайте также:

Ночью дешевле: в Беларуси ввели дополнительную дифференциацию тарифов на электроэнергию

Автопроизводители Беларуси начали оформлять электронные паспорта транспортных средств

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Автопроизводители Беларуси начали оформлять электронные паспорта транспортных средств
04 июля 2019 16:51

Автопроизводители Беларуси начали оформлять электронные паспорта транспортных средств

«В десятки раз увеличивает объёмы»: белорусские нефтяники освоили новую технологию добычи нефти в Сибири
04 июля 2019 14:25

«В десятки раз увеличивает объёмы»: белорусские нефтяники освоили новую технологию добычи нефти в Сибири

По трубопроводу Унеча-Полоцк на «Нафтан» начала поступать чистая нефть
04 июля 2019 14:23

По трубопроводу Унеча-Полоцк на «Нафтан» начала поступать чистая нефть