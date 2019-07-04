Новости экономики за 04.07.2019

Новости Беларуси. Зачем изменять систему поддержки малого бизнеса, в какое время суток электричество самое дешевое и сколько в среднем белорусские геймеры тратят денег на свое увлечение? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДЕТ ИЗМЕНЕНА

Система поддержки малого и среднего предпринимательства в ближайшее время претерпит существенные изменения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, что готовится пакет документов, в том числе указ Президента, который определит совершенно новые подходы к ее работе.