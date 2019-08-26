Финансовые показатели растут. В Минсельхозпроде подвели промежуточные итоги экспорта белорусской продукции

Новости Беларуси. Картофель – в Европу, рыбу – в Китай, говядину – в Турцию. В аграрном ведомстве 26 августа озвучили планы по расширению рынков сбыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За первое полугодие на поставках продовольствия за рубеж удалось заработать более 2,5 миллиардов долларов. Активно идет и диверсификация. Географическая ведомость пополнилась на 12 новых рынков, среди которых Афганистан, Пакистан, Кения, Таиланд.

Всего же торговля идет с 88 странами. Перспективное направление – Китай – и в этом году подтвердило свой «положительный» статус, экспорт в в КНР вырос почти на 70 %. К слову, там пришлись по вкусу наши мясо и птица. Растут аппетиты и на Западе. Почти на четверть увеличился объем продажи в Европейский союз.

Сейчас прорабатываются вопросы поставок в ЕС картофеля, говядины и мяса птицы. По-прежнему основным торговым партнером остается Россия. Лидирующие позиции в доле поставок занимает молочная продукция, а особым драйвером продвижения на иностранные прилавки стал сыр.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси:

С чем связан рост? Первое – рост производства внутреннего продукта. Мы эти объемы отправляем на экспортные поставки. Второе – это то, что конъюнктура рынка растет. Сегодня особую положительную динамику в ценах пока демонстрирует нам молочный сегмент рынка. Цены выросли и на мировом рынке, и на рынке основных наших покупателей – Российской Федерации и стран СНГ. Третье – это то, что мы сегодня вырабатываем новые виды продуктов и новые экспортные позиции для нашего экспорта. Мы постоянно работаем над тем, чтобы произвести новый товар как в мясном сегменте, так и в молочном.