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В Беларуси вырастет минимальная заработная плата

30 августа 2019 15:20
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Новости Беларуси. Правительство ежегодно с 1 января устанавливает размер «минималки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она устанавливается с учетом экономических возможностей республиканского и местных бюджетов, а также нанимателей; прогнозного значения роста потребительских цен; уровня номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по республике в целом. В настоящее время минимальная заработная плата в Беларуси составляет 330 рублей. Будет – 375.

Больше новостей экономики за 30 августа здесь.

# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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