В Беларуси вырастет минимальная заработная плата

Новости Беларуси. Правительство ежегодно с 1 января устанавливает размер «минималки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она устанавливается с учетом экономических возможностей республиканского и местных бюджетов, а также нанимателей; прогнозного значения роста потребительских цен; уровня номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по республике в целом. В настоящее время минимальная заработная плата в Беларуси составляет 330 рублей. Будет – 375.