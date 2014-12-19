Александр Лукашенко об ограничении поставок продовольствия в Россию: это абсолютная политика, при том глупая и безмозглая

Новости Беларуси. Еще один вопрос журналистов к главе государства коснулся ситуации с ограничением поставок белорусского продовольствия в Россию. В частности, к каким выводам пришли представителей российских ветеринарных и санитарных служб, работавшие несколько последних недель на белорусских предприятиях? А также какие причины могли привести к подобным ограничениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы их пригласили. И я знаю полностью позицию (я ее отследил) российских исследователей. Подвести черту перед их заключениями, по их заключениям, можно сказать: слушайте, мы чего от белорусов хотим? Дай Бог, чтобы в России было на таком уровне, как у них. Это высочайший мировой уровень. Я не вру. Если нужно, я могу эти факты положить на стол. Мы, говорит, не можем белорусам предъявить претензии. Да, есть рабочие моменты, недоработки, как и у других предприятий, но это космос. Вот их было заключение.

Теперь по поводу вашего вопроса. Что здесь: политика или на самом деле то, о чем говорили россияне. Я вам должен сказать: абсолютная политика, при том глупая и безмозглая. Ну, разве можно сегодня бороться с ростом цен и запрещать поставки этой же продукции на собственный рынок? Чем больше продукции, тем ниже цены. Как по валюте: больше валюты - ниже цены. Больше товара - ниже цены. зачем запрещать? И один из факторов - это, естественно, лоббизм, непорядочный лоббизм со стороны отдельных структур: тех, кто молоко перерабатывает, мясо перерабатывает, чтобы на этом заработать, особенно в преддверии Нового года. Но поскольку этот лоббизм и те, кто лоббируют, практически связаны с кем-то наверху, это имеет место. Плюс, политика. Абсолютно убежден, что это и есть политика: а вот мы ввели санкции, а белорусы к ним не присоединились. Так мы и не обещали, что мы присоединимся. Нам не до жиру. Что ж мы присоединимся к санкциям? Мы сегодня от обвала на российском рынке их рубля около миллиарда долларов потеряли. Вот буквально за этот промежуток времени. Если бы мы не потеряли эту валюту, нам бы сегодня было значительно легче. если мы введем санкции, как Россия, мы вообще голыми останемся. И потом, нас никто не просил по-человечески: слушайте, давайте вы присоединились к санкциям, а мы вам поможем, если вы что-то потеряете. Такого же разговора не было. Вот взяли и ввели таким образом во вред себе и во вред нам эти ограничения. В связи с этим я должен - вы спрашиваете про президента России - задать ему прямой вопроси: чего руководство России хочет от Беларуси, почему таки шаги предпринимаются, что за этими шагами? Мы же братья, что скрывать друг от друга? Если что-то надо, ты скажи прямо, как это я всегда делаю. Мне трудно, я говорю: слушай, надо здесь поддержать, если можешь, помоги. У нас где-то хорошо - давай поделимся. Я вот такую политику принимаю и воспринимаю - честную, открытую, негрязную. Поэтому в этом ключе я хотел бы и переговорить с президентом России и Казахстана. У нас состоится, я думаю, очень серьезный в этом плане диалог. Мы не должны загубить то образование, которому мы посвятили немало лет. Потому что мы втроем выстрадали этот союз, который начинает работать с 1 января. и будет позором для нас, если мы собственными руками его угробим. Противников, даже по этим вот запретам, у нашего союза слишком много, особенно в России. Будем надеяться на лучшее.