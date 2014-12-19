Александр Лукашенко: Чтобы ни случилось в стране, даже если худший сценарий будет, мы все равно за полгода стабилизируемся

Новости Беларуси. После посещения Государственного комитета судебных экспертиз Александр Лукашенко ответил на вопросы СМИ. Журналистов интересовали процесс реформирования правоохранительной системы, предстоящие встречи трехсторонней контактной группы по Украине, а также каким образом решается вопрос с ограничениями на поставки продукции белорусских предприятий в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затронули и ситуацию на валютном рынке. По словам президента, в Беларуси достаточно сил, чтобы пройти нынешний период спокойно.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В данном случае ситуация очень серьезная. Все зависит от наших людей. Будет девальвация, не будет, обрушим, не обрушим, обвалим, не обвалим – это наши люди. Я в свое время уже об этом говорил. Не бегайте как оглашенные с этим рублем или с 10 долларами по обменникам и не обменивайте их, российские рубли, наши рубли на валюту, не торгуйте, потому что это будет иметь последствия. Я просто к людям обращался.

Вы говорите, что это ситуацию не меняет. Конечно, люди не дураки, они понимают, что Россия обвалилась, в Украине вы видите, какая ситуация. А это наши основные рынки, куда мы продавали свою продукцию и откуда получали валюту. Естественно, при таких обвалах мы не имеем тех объемов валюты, которые были вчера. И они начинают как-то страховаться. Но люди ведь не понимают, а, может, не хотят понимать, что у этого процесса есть обратный конец, грубо говоря, который ударит их и нас по голове – это увеличение спроса на валюту. А раз спрос увеличивается, значит растет цена валюты.

Ситуация непростая. И сказал людям о том, что мы не хотим, чтобы у нас обвалилась национальная валюта резко. Нам хотелось бы пройти этот период вот таким образом, спокойно. Пока у нас сил для этого хватает. Хотя я Национальному банку вчера на совещании, Правительству поручил предусмотреть ряд мер спокойного характера, которые мы можем предпринять, чтобы не сжигать излишние наши резервы.

Мне понравилось вчера такое простое выражение моего коллеги российского, который сказал: «Национальный банк не должен палить (вы, наверное, слышали) валюту, резервы». Так у них их полтриллиона. Правда, сейчас там около 400 осталось. У них огромные валютные резервы были у субъектов хозяйствования (газовиков, нефтяников), которые на экспорт работают. Пример приводил. Позвонил, попросил, он говорит: «Да, у меня там три миллиарда долларов есть, которые я могу выкинуть на рынок». То есть и там, и там море было валюты. Но они не пошли на то, чтобы сжечь золотовалютные резервы, и отпустили рубль. Это привело к такому обвалу, вынуждены были поднять учетную ставку и так далее. То есть у Национального банка есть рычаги. Они общеизвестны. И мы будем действовать в зависимости от обстоятельств. Вы побежали в обменники – спрос на валюту увеличился – цена валюты увеличилась. От обменников ушли или пришли, начали продавать валюту, а не покупать – значит курс будет понижен. Известные инструменты и другие. Я думаю, Национальный банк и Правительство в ближайшее время будут постоянно информировать население, субъекты хозяйствования о принимаемых мерах.

Но хочу сказать как президент: вы не переживайте. Чтобы ни случилось в нашей стране, даже если худший сценарий будет, мы все равно за полгода стабилизируемся. Благодаря той системе, которая у нас создана, в Беларуси. Жесткой системе вертикали власти, жестких требований и так далее. Я как чувствовал, принимая решение и подписывая Декрет по усилению ответственности руководителей, трудовых коллективов, по контролю за ценообразованием и так далее. Множество было принято решений. И если, не дай Бог, ситуация где-то колебнется, мы включим эти все рычаги, мгновенно включим и стабилизируемся. Если кому-то внутри и за пределами нашей страны, а создается этот ажиотаж у нас исключительно под давлением внешних обстоятельств, если вдруг произойдет, если кто-то за пределами и внутри таким образом хочет нас дестабилизировать, не получится. Мы все равно из любой ситуации выкарабкаемся, потому что мы уже не те, что были десяток, а, может, два десятка лет тому назад. Поэтому не надо ахать, охать. Надо готовиться к Новому году и Рождеству Христову.