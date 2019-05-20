Что будет с ценами на лук?

Новости Беларуси. Один из самых популярных в мире овощей – лук – стал на вес золота. К росту цен привели неурожаи в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После подорожавшего севка ценники и на обычный репчатый лук поползли вверх, так как запасы во многих странах уже заканчиваются, а новый еще не созрел. На рынках Украины стоимость тонны корнеплода достигает уже 1200 долларов. В Узбекистане лук нового урожая обойдется в 300 долларов за тонну.

Цены на лук взлетели? Рассказывают белорусские чиновники и производители

Азиатские поставщики пользуются моментом и повышают цены. Экономисты советуют ждать, пока в странах Европы созреет лук, тогда цены начнут снижаться.