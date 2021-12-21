В Беларуси стоимость топлива за 2021 год увеличилась на 4,9%

Новости Беларуси. Рост цен на бензин наблюдается в 2021 году. Из стран СНГ самый значительный скачок произошел в Армении и Грузии – 23 и 17,5 % соответственно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси картина значительно лучше – примерно плюс 5 %. Наша страна оказалась на 24-м месте рейтинга. С приходом сильных морозов самое время напомнить, что на ключевых АЗС можно заправиться дизельным топливом с улучшенными низкотемпературными характеристиками. В обиходе его называют «Арктикой» – выдерживает до -32 °С. И визуально легко определить: на табличке красуется снежинка.