Латвия будет поддерживать Беларусь на пути вступления в ВТО

Об этом 27 октября сообщил государственный секретарь Министерства экономики Латвии Каспарс Герхардс во время подписания итоговых документов. Они выработаны в ходе заседания межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Помимо традиционных вопросов сторонам удалось найти новые точки соприкосновения. Так были подписаны договора о сотрудничестве с сфере образования, в области туризма, борьбы с катастрофами и стихийными бедствиями. Беларусь и Латвия также обсудили возможности сотрудничества в торфяных разработках и племенном животноводстве. Подводя итог заседания, латвийский представитель отметил, что страна выступает за открытые и либеральные отношения между соседними государствами.