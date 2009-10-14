В Беларуси уменьшатся налоги на доходы иностранных организаций

Таким образом, государство пытается создать наиболее привлекательные условия для работы зарубежных компаний на белорусском рынке.Такая мера предусмотрена в проекте бюджета будущего года. Участие в уставном фонде белорусских предприятий уменьшит налоговую ставку для иностранцев с 15 до 12%. Однако, как заявляют в Минфине, это далеко не единственная новая мера, которая должна усилить приток иностранного капитала в экономику страны. С нового года планируется также отменить нормирование расходов на маркетинговые, консалтинговые и рекламные услуги.