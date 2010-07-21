В Беларуси планируют увеличить расходы на науку в семь раз

Зарплата белорусов в ближайшие 5 лет вырастет до тысячи долларов, а валовой внутренний продукт прибавит в весе более чем в полтора раза. Такие цифры озвучены сегодня на заседании республиканского оргкомитета по подготовке Четвертого Всебелорусского народного Собрания.

Достичь такой высокой планки Правительство намерено развивая производство, наращивая экспорт и объем прямых иностранных инвестиций. Предусматривается, в частности, ускоренная модернизация экономики с созданием новых прорывных направлений. Государство сделает ставку и на инновации, увеличив расходы на науку в семь раз. Параллельно будет упрощаться система налогообложения, чтобы через пять лет войти в тридцатку стран мира с наиболее благоприятным бизнес-климатом.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

На первое место в ближайшие 5 лет Правительство будет ставить качественные показатели развития экономики. Это прежде всего рентабельность продаж, темпы роста производительности труда, экспорт товаров и услуг. Мы впервые вводим показатель прямых иностранных инвестиций на чистой основе в объеме до $7 млрд. ежегодно. Это позволит обеспечить темп роста реальных денежных доходов населения 170-176%, в том числе рост среднемесячной заработной платы до $1 тыс. и адекватное увеличение пенсий, пособий и стипендий.