Лукашенко: Сеялка, веялка — это хорошо, но космические технологии — это главное

Доходы от космической отрасли Беларуси нужно вывести на миллиардные рубежи. Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая предприятие «Пеленг». Здесь выпускают то, что называют высокотехнологичной продукцией. Президенту показали новейшие разработки: аппаратуру для космической съемки, сложную фототехнику, а также разные приборы гражданского назначения.

Александр Лукашенко осмотрел и строящийся корпус по сборке и испытаниям космической техники. Все работы здесь планируют завершить уже осенью.

Желание ознакомится с тем, как обстоят дела с развитием космических технологий в Беларуси, у Президента появилось во время недавней рабочей поездки в Москву на предприятие «Роскосмос». Ведь с момента последнего визита Александра Лукашенко на отечественный «Пеленг» прошло немало времени. А изменилось многое. Если не вдаваться в сложные научно-технические подробности продукции «Пеленга», можно отметить, что за 4 последних года прибыль предприятия значительно выросла.

Говоря шире, Беларусь в ближайшее время может заполучить новую отрасль промышленности — космическую. На следующий год намечен пуск первого орбитального спутника Беларуси, но на самом деле космос для нас ближе, чем кажется. Еще во времена Союза разработки «Пеленга» задействовали в 35 пусках космических аппаратов. Имеющийся научный потенциал удалось не только сохранить, но и научиться зарабатывать на нем деньги.

Можно сказать, предприятие заняло свою нишу на рынке. Продукция «Пеленга» поставляются от Южной Кореи до Латинской Америки. Хорошо налажены кооперационные связи. Например, недавно подписан контракт с такой легендарной фирмой по выпуску оптических приборов, как немецкая «Лейка». Сегодня из 26 предприятий, завязанных на производстве продукции «Пеленга», 17 — белорусские. Причем технологии все больше именно для космоса. И не секрет, что в мире это направление не только активно развивается, но и приносит огромные дивиденды.

Александр Лукашенко:

Это направление надо выводить на миллиардные рубежи. Это небольшая задача, чтобы мы миллиард имели от этого. Что надо — будем помогать, потому что это большая перспектива. Это другой менталитет нации, согласитесь.

Президенту сегодня показали некоторые образцы продукции. Вот микроскоп для криминалистов, а это охранная система для границы (см. видео к сюжету — ред.). Но самые интересные — те, что для космоса. Если обычная фотооптика измеряет свое фокусное расстояние в миллиметрах, то для орбиты это уже метры. Такие приборы сделаны из легкого, но сверхпрочного углепластика и способны выдержать перепады температур от -150 до +100. Делают здесь также приборы, сжимающие информацию в 20 раз без потери качества. Конечно, без соответствующего техперсонала и контроля за качеством производство таких образцов невозможно.

Размышляя о том, что доходы от космической отрасли Беларуси необходимо увеличить, Президент дал поручение определить направления из числа передовых, где Беларусь может сама производить высокотехнологичную и высококонкурентную продукцию.

Александр Лукашенко:

Вы должны мне представить, исходя из той базы, которая есть у нас, в Беларуси, те образцы, варианты, которые мы можем сделать. Это вам задача № 1.

Страна должна иметь другое лицо. Сеялка, веялка — это хорошо, но космические технологии — в прямом и переносном смыслах — это главное.

Кое-что для этого делается уже сейчас. К примеру, строится корпус по сборке и испытанию космической техники. Оборудование для него уже лежит на складе, осталось только довести до ума внутренние помещения.

Решено, что к 7 ноября этого года все строительные работы на данном объекте должны быть завершены.