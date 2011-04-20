В Беларуси планируют инвестировать в вузовскую сферу 2,5 триллиона рублей

Беларусь не будет экономить на образовании. Сегодня в Правительстве рассмотрели проект госпрограммы развития высшего образования на ближайшие пять лет.

Совместное белорусско-китайское предприятие создано буквально недавно. Но уже может быть примером того, как знания не только работают на производство, но и зарабатывают валюту. Материал для асфальтирования дорог — изобретение наших ученых — по достоинству оценили в Поднебесной.

Виталий Занкович, научный сотрудник БНТУ:

Для нас было интересным внедрение наших методов, и то, что они показали, что работают не только у нас, но и в Китае

Мастер-класс от премьер-министра в БНТУ. В главном техническом вузе страны — выездное заседание президиума Совмина. Правительство рассматривало проект государственной программы развития высшего образования на 2011-2015 годы. Ведь подготовка кадров для инновационной экономики — стратегическая задача всего государства.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Всячески будут приветствоваться совместные кафедры, вопросы по прохождению производственной практики, стажировки, в том числе за рубежом. Главное, чтобы специалист, который получит высшее образование, быстро адаптировался к условиям реального производства и был полезен для инновационного развития.

Подготовкой кадров, способных работать на высокотехнологичных, инновационных производствах, заняты сегодня все вузы страны. Ведь подготовка квалифицированных технологов, инженеров — тех, кто создает продукцию с реальной добавленной стоимостью — в приоритете. Поэтому в новой программе этот аспект решено усилить.

Петр Пойта, ректор Брестского государственного технического университета:

Мы должны готовить инновационные кадры, кадры восприимчивые ко всему новому. Это будет своего рода рывок вперед.

Особое внимание уделяется повышению уровня обучения студентов иностранным языкам и современным информационным технологиям. Однако, академическую основу нашего высшего образования планируют сохранять.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Нам нужно укреплять материально-техническую базу, лабораторную. Но тоже разумно — у нас небольшая страна: зачем нам покупать современное оборудование и ставить его в университете, если рядом есть современное суперпроизводство, если студент может получать теоретические знания в университете и здесь смотреть на этот станок, это оборудование и эту автоматическую линию.

Сегодня также обсуждали возможность распределения студентов за год до окончания вуза, чтобы молодые специалисты могли использовать выпускной курс для практического совершенствования непосредственно на рабочем месте.

Также прозвучала мысль о создании в каждом вузе бизнес-инкубаторов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Молодой человек может создать свою маленькую компанию, но для этого должен иметь целый комплекс навыков, который он сможет приобрести, если мы создадим такую структуру.

Около 2,5 триллионов рублей планируют направить в Беларуси на развитие высшего образования в ближайшие пять лет. В целях интеграции науки, образования и производства на высокотехнологичных предприятиях планируется создание новых филиалов кафедр, а на базе учреждений высшего образования — учебно-научно-производственных комплексов.