В Беларуси объявлен конкурс инвестпроектов для субъектов малого бизнеса

Новости Беларуси. У субъектов малого бизнеса снова появилась возможность привлечь средства на выгодных условиях. Начат прием заявок на участие в конкурсе инвестиционных проектов для получения государственной финансовой поддержки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К рассмотрению принимаются проекты, связанные с созданием и развитием производства, реализацией экспортно ориентированной и импортозамещающей продукции, производством продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение, а также внедрением новых технологий. Господдержка будет выделяться в виде денежных средств на условиях займа, либо имущества на условиях лизинга. В обоих случаях на срок до 5 лет.