В Беларуси может появиться комбинат по глубокой переработке торфа

Новости Беларуси. В Беларуси появится комбинат по глубокой переработке торфа. Планируется, что на нем будет производиться более 2,5 тысяч тонн органических гранулированных удобрений, которые безвредны для почвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это один из проектов, который уже находится в разработке технологического парка «БелБиоград». Научный центр был создан специально для развития нано-, био- и фармтехнологий. Для участия в парке отобрано 30 проектов научных организаций и представителей бизнеса. Ожидается, что продукция парка будет востребована за рубежом.