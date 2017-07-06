Новости экономики за 06.07.2017

Новости Беларуси. Заблокировать сайты псевдолекарств. МАРТ предлагает такие меры в связи с участившимися случаями недобросовестной рекламы БАДов в Интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме прямых нарушений закона о рекламе, в некоторых случаях трудно установить даже производителя того или иного средства. Маркетологи используют тяжелую рекламную артиллерию, чтобы люди поверили в действенность препарата, но чаще всего отвечать за фармацевтические свойства некому.

RCETH.BY

Далеко не все лекарства – а они по факту являются в лучшем случае БАДами – зарегистрированы на территории нашей страны. А значит, их эффективность под большим вопросом.

Проверить легальность рекламируемых препаратов можно на сайте Центра экспертиз и испытаний Минздрава.

Если в поиск не выдает никаких результатов, значит, препарат продается в нашей стране незаконно.