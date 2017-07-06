Новости экономики за 06.07.2017
Новости Беларуси. Заблокировать сайты псевдолекарств. МАРТ предлагает такие меры в связи с участившимися случаями недобросовестной рекламы БАДов в Интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме прямых нарушений закона о рекламе, в некоторых случаях трудно установить даже производителя того или иного средства. Маркетологи используют тяжелую рекламную артиллерию, чтобы люди поверили в действенность препарата, но чаще всего отвечать за фармацевтические свойства некому.
RCETH.BY
Далеко не все лекарства – а они по факту являются в лучшем случае БАДами – зарегистрированы на территории нашей страны. А значит, их эффективность под большим вопросом.
Проверить легальность рекламируемых препаратов можно на сайте Центра экспертиз и испытаний Минздрава.
Если в поиск не выдает никаких результатов, значит, препарат продается в нашей стране незаконно.
КОНКУРС СТАЖЕРОВ
Конкурс на престижное место в ВУЗе может поблекнуть на фоне конкурсов стажеров в международные компании, чьи представительства сейчас открыты в Беларуси.
В некоторые из них на одно место практики претендует сразу 52 человека
Причем отбираются они еще на ярмарках вакансий при университете. Учитывается все: и личная характеристика, и средний балл (порой он выше 9), и даже спортивные достижения каждого потенциального стажера. При этом по итогам опроса больше половины практикантов действительно изучили азы будущей работы.
ФИТНЕС-РЕВОЛЮЦИЯ
Сфера фитнеса летом претерпела существенные изменения: на фоне зимнего спроса летом ожидаемый спад. Чтобы привлечь новых клиентов, самые активные тренеры проводят бесплатные тренировки в городских парках столицы.
Направления – от танцевальной аэробики до серьезных велосипедных трюков.
Причем двухколесный тоже готовы предоставить бесплатно. Таким образом, инструкторы привлекают еще больше поклонников здорового образа жизни и, наверняка, новых клиентов с осени.
И к новостям валютно-фондовой бирже. Спрос на иностранную валюту в сезон отпусков высок. Евро и доллар чувствует себя уверенней всех.
Валюта союза – 2 рубля и 27 копеек за номинал, валюта штатов – 1 рубля и 97 копеек,
За сотню российских готовы предложить 3 рубля и 27 копеек.