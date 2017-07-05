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Новости экономики на 05.07.2017

05 июля 2017 20:56
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Новости Беларуси. Столько же, сколько житель Сербии, Македонии и Словении. Там такие же относительно низкие тарифы на электроэнергию. Чуть более 10 копеек за 1 киловатт в час. Или 7,5 тысяч киловатт-часов в месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДЕШЕВАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Самая высокая стоимость электроэнергии для населения, согласно рейтингу российских экспертов, в Дании –  65 копеек за кВт∙ч  в пересчете на рубли и в Германии – 62 копейки. В первую пятерку по дороговизне электричества входят также Бельгия, Португалия и Италия. Наибольший объем электроэнергии в среднем на месячный доход можно приобрести в Норвегии и Исландии – более 20 тысяч  кв часов. Замыкает тройку лидеров Люксембург с объемом почти 19 тысяч. 

Новости экономики на 05.07.2017-1

ЛУЖИ КАК СТИМУЛ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА
Все чаще белорусы в поисковых системах вводят запрос «Резиновые сапоги». Пенсионеры – для работы на даче, молодежь – чтобы быть в тренде этим дождливым летом. Резиновые балетки можно купить со скидкой и за 20 рублей. Сапоги на танкетке и каблуке обойдутся рублей в 25. Резиновые сандалии и щлепанцы можно найти и за 5 рублей. Это со скидкой 60%. Акваобувь для бассейна продают в ценовом диапазоне 30 рублей. А вот за фирменные брендовые резиновые сапоги   можно заплатить и 150.   

Новости экономики на 05.07.2017-4

ВКЛЮЧАТЬ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧАТЬ, ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС
Сезон отпусков стимулирует интерес к стоимости мобильной связи за границей. Услуга недешевая, поэтому лучше заранее ознакомиться с тарифами мобильных операторов. Например, если вы в Турции, то входящий звонок будет от 60 копеек за минуту, исходящий – 1 рубль 32 копейки. Самый дорогой мегабайт интернета – 6 рублей.   Специалисты предостерегают: никогда не включайте мобильный интернет   в роуминге – это самая дорогая услуга. Буквально за 30 секунд синхронизации аппарат может списать все ваши деньги со счета.

Новости экономики на 05.07.2017-7

По результатам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже рубль сдал ко всем валютам корзины.тДоллар в плюсе на копейку. Завтра по Нацбанку 1,95. Евро прибавил почти полторы копейки. Курс на завтра 2 рубля 22 копейки. Российский рубль укрепился до 3 рублей 28 копеек за сотню.

# Экономика # Экономическая рубрика

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