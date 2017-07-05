Новости экономики на 05.07.2017
Новости Беларуси. Столько же, сколько житель Сербии, Македонии и Словении. Там такие же относительно низкие тарифы на электроэнергию. Чуть более 10 копеек за 1 киловатт в час. Или 7,5 тысяч киловатт-часов в месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ДЕШЕВАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Самая высокая стоимость электроэнергии для населения, согласно рейтингу российских экспертов, в Дании – 65 копеек за кВт∙ч в пересчете на рубли и в Германии – 62 копейки. В первую пятерку по дороговизне электричества входят также Бельгия, Португалия и Италия. Наибольший объем электроэнергии в среднем на месячный доход можно приобрести в Норвегии и Исландии – более 20 тысяч кв часов. Замыкает тройку лидеров Люксембург с объемом почти 19 тысяч.
ЛУЖИ КАК СТИМУЛ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА
Все чаще белорусы в поисковых системах вводят запрос «Резиновые сапоги». Пенсионеры – для работы на даче, молодежь – чтобы быть в тренде этим дождливым летом. Резиновые балетки можно купить со скидкой и за 20 рублей. Сапоги на танкетке и каблуке обойдутся рублей в 25. Резиновые сандалии и щлепанцы можно найти и за 5 рублей. Это со скидкой 60%. Акваобувь для бассейна продают в ценовом диапазоне 30 рублей. А вот за фирменные брендовые резиновые сапоги можно заплатить и 150.
ВКЛЮЧАТЬ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧАТЬ, ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС
Сезон отпусков стимулирует интерес к стоимости мобильной связи за границей. Услуга недешевая, поэтому лучше заранее ознакомиться с тарифами мобильных операторов. Например, если вы в Турции, то входящий звонок будет от 60 копеек за минуту, исходящий – 1 рубль 32 копейки. Самый дорогой мегабайт интернета – 6 рублей. Специалисты предостерегают: никогда не включайте мобильный интернет в роуминге – это самая дорогая услуга. Буквально за 30 секунд синхронизации аппарат может списать все ваши деньги со счета.
По результатам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже рубль сдал ко всем валютам корзины.тДоллар в плюсе на копейку. Завтра по Нацбанку 1,95. Евро прибавил почти полторы копейки. Курс на завтра 2 рубля 22 копейки. Российский рубль укрепился до 3 рублей 28 копеек за сотню.