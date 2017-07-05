Новости экономики на 05.07.2017

Новости Беларуси. Столько же, сколько житель Сербии, Македонии и Словении. Там такие же относительно низкие тарифы на электроэнергию. Чуть более 10 копеек за 1 киловатт в час. Или 7,5 тысяч киловатт-часов в месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДЕШЕВАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Самая высокая стоимость электроэнергии для населения, согласно рейтингу российских экспертов, в Дании – 65 копеек за кВт∙ч в пересчете на рубли и в Германии – 62 копейки. В первую пятерку по дороговизне электричества входят также Бельгия, Португалия и Италия. Наибольший объем электроэнергии в среднем на месячный доход можно приобрести в Норвегии и Исландии – более 20 тысяч кв часов. Замыкает тройку лидеров Люксембург с объемом почти 19 тысяч.