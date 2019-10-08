В Беларуси может появиться центр по разработке и производству зарядных устройств для электромобилей

Новости Беларуси. В Беларуси может появиться центр по разработке и производству зарядных устройств для электромобилей. Об этом 8 октября заявили представители одной из китайских компаний, которая специализируется на выпуске подобного оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее представители стали участниками европейского автомобильного конгресса, который 8 октября открылся в Минске.

Вильям Ченг, основатель компании по производству зарядных устройств для электромобилей:

Проводили переговоры с Geely, планируется, что этот проект будет реализовываться в начале 2020 года. Это будет совместный центр по разработке и производству зарядных устройств для электромобилей.

Минск впервые принимает важнейшее мероприятие в области автомобильной промышленности Европы. Площадка известна тем, что создает хорошие возможности для выхода на реализацию совместных проектов. Как пример – сотрудничество БНТУ и Дрезденского технического университета по сбору и обработке данных для автомобильной техники.

Сергей Харитончик, ректор БНТУ:

Значимость этой работы в том, что мы можем собирать данные от эксплуатации техники, можем ее обрабатывать, уточнять модели, по которым рассчитывается и проектируется техника. Она будет более грамотно спроектирована, она будет более экономична, будет более продвинута.