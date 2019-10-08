Прямой эфир

В Беларуси может появиться центр по разработке и производству зарядных устройств для электромобилей

08 октября 2019 14:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси может появиться центр по разработке и производству зарядных устройств для электромобилей. Об этом 8 октября заявили представители одной из китайских компаний, которая специализируется на выпуске подобного оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси может появиться центр по разработке и производству зарядных устройств для электромобилей-1

Ее представители стали участниками европейского автомобильного конгресса, который 8 октября открылся в Минске.

В Беларуси может появиться центр по разработке и производству зарядных устройств для электромобилей-4

Вильям Ченг, основатель компании по производству зарядных устройств для электромобилей:
Проводили переговоры с Geely, планируется, что этот проект будет реализовываться в начале 2020 года. Это будет совместный центр по разработке и производству зарядных устройств для электромобилей.

В Беларуси может появиться центр по разработке и производству зарядных устройств для электромобилей-7

Минск впервые принимает важнейшее мероприятие в области автомобильной промышленности Европы. Площадка известна тем, что создает хорошие возможности для выхода на реализацию совместных проектов. Как пример – сотрудничество БНТУ и Дрезденского технического университета по сбору и обработке данных для автомобильной техники.

В Беларуси может появиться центр по разработке и производству зарядных устройств для электромобилей-10

Сергей Харитончик, ректор БНТУ: 
Значимость этой работы в том, что мы можем собирать данные от эксплуатации техники, можем ее обрабатывать, уточнять модели, по которым рассчитывается и проектируется техника. Она будет более грамотно спроектирована, она будет более экономична, будет более продвинута. 

В Беларуси может появиться центр по разработке и производству зарядных устройств для электромобилей-13

В Минск приехали свыше 300 инженеров из 30 стран Европы, Азии, Америки и Африки. Помимо новейших разработок белорусских ученых представлены и зарубежные инновации по созданию экологически чистого и безопасного автомобиля.

# Электромобили # Экономика # Вильям Ченг # Сергей Харитончик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Замминистра энергетики США: Реакторы, схожие с теми, которые устанавливают на Белорусской АЭС, считаются безопасными в мире
08 октября 2019 06:50

Замминистра энергетики США: Реакторы, схожие с теми, которые устанавливают на Белорусской АЭС, считаются безопасными в мире

Белорусская таможня узнает о поступившем платеже в течение минуты
07 октября 2019 16:30

Белорусская таможня узнает о поступившем платеже в течение минуты

«Ливерка, зельц, кровяная колбаса – люди просто пугались». Армяне записали белорусские продукты в чудеса гастрономии
06 октября 2019 19:10

«Ливерка, зельц, кровяная колбаса – люди просто пугались». Армяне записали белорусские продукты в чудеса гастрономии