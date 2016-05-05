Новости Беларуси. Безопасность и высокое качество. В Беларуси 5 мая наградят лучших отечественных экспортеров. В этом году почетные призы ведущие компании республики получат в 20 номинациях. Среди них – разработка информационных технологий, машиностроение, металлургия, молочная промышленность, услуги. Объем экспорта некоторых лауреатов превышает сумму в 25 миллионов долларов.

Нынешний конкурс юбилейный. «Лучшего экспортера года» в Беларуси выбирают уже в десятый раз. По мнению организаторов, конкурс помогает сформировать в стране слой крепких, устойчивых предприятий, которые способны не только стабильно выпускать качественную конкурентоспособную продукцию, но и успешно представлять ее на мировой арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.