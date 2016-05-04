Сбор на финансирование госрасходов: в бюджет уже перечислено более 5 млрд рублей

Новости Беларуси. Больше пяти миллиардов рублей поступило в бюджет с пометкой «налог на тунеядство». С августа прошлого года такую декларацию заполнили 2 128 белорусов. Кто и где отчитывается более активно, узнаем у экономического обозревателя программы Новости «24 часа» на СТВ.

Контролеры отмечают, что с каждым днем желающих оплатить чек безработного все больше. Напомним, для тех, кто до 31 мая самостоятельно придет в налоговую, размер годового сбора уменьшат на 10 процентов. К выплате предъявят 3 миллиона 240 тысяч рублей.

Лидирует же по числу тунеядцев, которые сами пришли в налоговую, столица. На втором месте по этому показателю Могилевская область, затем — Брестская. Меньше всего людей отчиталось в Гродненской и Витебской областях.