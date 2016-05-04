Новости экономики за 04.05.2016

Новости Беларуси. Больше пяти миллиардов рублей поступило в бюджет с пометкой «налог на тунеядство». С августа прошлого года такую декларацию заполнили 2 128 белорусов. Подробности узнаем у экономического обозревателя программы Новости «24 часа» на СТВ.

Скидка за признание

Контролеры отмечают, что с каждым днем желающих оплатить чек безработного все больше. Напомним, для тех, кто до 31 мая самостоятельно придет в налоговую, размер годового сбора уменьшат на 10 процентов. К выплате предъявят 3 миллиона 240 тысяч рублей. Лидирует же по числу тунеядцев, которые сами пришли в налоговую, столица. На втором месте по этому показателю Могилевская область, затем — Брестская. Меньше всего людей отчиталось в Гродненской и Витебской областях.

Деноминация: ликбез

О тонкостях предстоящей деноминации продолжает информировать Нацбанк. Первого июля банкоматы работать не будут. Объявлено, что на весь день запланированы работы по обновлению программного обеспечения. Также банки получили рекомендацию использовать для загрузки в банкоматы купюры номиналом в 5, 10, 20, 50 и 100 рублей. Самую крупную — пятисотрублевую — можно будет получить в банках по предварительному запросу.

Новый документ

Двусторонняя и более простая для понимания. Новая форма «жировки» утверждена в Беларуси. В ней отдельным блоком пропишут оплату основных жилищно-коммунальных услуг. Появится более полная информация о доме: количество жильцов, площадь всех помещений и сколько расходуется тепла, электричества и воды на их содержание. Также в новом документе будут расшифрованы фактические затраты.

Оптимальное ЖКХ

Как сделать содержание ЖКХ дешевле? В Беларуси разработали меры, которые сэкономят больше двух триллионов рублей. Предложение – уменьшить количество работников в структуре жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня штат выше нормы на 4,5 тысячи человек. А выгоду от введения норматива по потерям энергии и воды в размере не более 12-ти процентов оценивают в сотни миллиардов рублей.

Александр Якимов, заместитель начальника управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Сегодня есть реальные результаты реализации наших предложений. По предварительным данным, за январь – март текущего года организациями ЖКХ снижены затраты почти на 600 миллиардов рублей.

Курсы валют

На валютно-фондовой бирже прошли очередные торги. Сегодня доллар вырос до 19 400 рублей. Евро подорожал на 178 рублей. Российский рубль упал на полтора пункта.