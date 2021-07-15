Экспорт сливочного масла в Беларуси вырос на 24%. Куда больше всего поставок?

Новости Беларуси. Белорусский экспорт сливочного масла вырос почти на 24 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 000 тонн отгрузили только в мае. Всего же за отчетный период на зарубежные рынки было поставлено 31,5 тысячи тонн данного продукта.