Экспорт сливочного масла в Беларуси вырос на 24%. Куда больше всего поставок?

Новости Беларуси. Белорусский экспорт сливочного масла вырос почти на 24 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 000 тонн отгрузили только в мае. Всего же за отчетный период на зарубежные рынки было поставлено 31,5 тысячи тонн данного продукта.
Экспортеры заработали почти 150 миллионов долларов. 86 % экспорта пришлось на долю России. В эту страну было отгружено более 27 тысяч тонн сливочного масла. В стоимостном выражении экспорт увеличился на 10,5 % и составил 128,5 миллиона долларов.
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