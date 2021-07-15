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Экспорт сливочного масла в Беларуси вырос на 24%. Куда больше всего поставок?

15 июля 2021 15:02
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Новости Беларуси. Белорусский экспорт сливочного масла вырос почти на 24 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 000 тонн отгрузили только в мае. Всего же за отчетный период на зарубежные рынки было поставлено 31,5 тысячи тонн данного продукта.

Экспорт сливочного масла в Беларуси вырос на 24%. Куда больше всего поставок?-1

Экспортеры заработали почти 150 миллионов долларов. 86 % экспорта пришлось на долю России. В эту страну было отгружено более 27 тысяч тонн сливочного масла. В стоимостном выражении экспорт увеличился на 10,5 % и составил 128,5 миллиона долларов.

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