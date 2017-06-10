«В Африке березы только самые богатые себе могут позволить садить, а у нас тут целая плантация»

Западные страны стягивают войска к границам с Россией и Беларусью, но в то же время получают смертоносные удары в спину. Стоило бы обратить внимание на безопасность в своей вотчине, учитывая потоки нелегальных мигрантов из Азии и Африки. Впрочем, не так страшны африканцы, как их малюют. Те, которые не пособия приезжают получать за безделие, а зарабатывать на жизнь трудом. Анастасия Бенедисюк увидела это своими глазами.

Рузана Терон:

Ну, вообще основным делом занимается папа, когда его нет, приходится иногда помогать.

Рузана Терон не называет себя золушкой, в этом зоомире девушка с самого детства. Поросята, куры и овцы...

Это, кстати, уникальный и единственный план, где нашей телекамере удалось-таки зафиксировать тех, с кого на этой африкано-белорусской ферме все начиналось. В Пружанский район родители Рузаны Антуанет и Матайс спустя полгода после свадьбы переехали абсолютно случайно. Медовый месяц, шутят, растянулся на 23 года.

Антуанет Терон:

Мы переехали в 1994 году. У нас в ЮАР в то время уже были гипермаркет, супермаркеты переполненные, вот как у вас сейчас. А мы приехали, я помню, вторник, 3 июня, магазины пустые были. Эти 23 года страна поднималась, и просто радуешься, когда видишь магазины и дороги.

Матайс Терон:

Я смотрю назад, наверное, было страшновато. Просто, как вызов, для нас был. Пришлось начинать все с нуля.

Чтобы начать все с нуля, африканцам было необходимо получить деловую визу. Так появилась идея разводить овец и бизнес план. Матайс вырос на ферме в Намибии, у нас решил продолжить дело отца. Сегодня к отаре из четырехсот голов присоединился десант поросят и куры. Но и на этом предприимчивый фермер останавливаться не намерен.

Матайс Террон:

Может быть, малиной хотелось бы тоже. Но там надо смотреть на сбыт. Есть какие-то планы насчет рыбы, теплицы.

Долгие годы в партнеры себе по бизнесу африканец выбирает «Беларуса». Надежность техники в сельхозделе превыше всего. Уверены в этом и земляки Матайса. Уже к концу года в Африке появится новое сборочное производство наших тракторов. Их доля на рынке этого жаркого континента, к слову, растет уже не с каждым годом, а месяцем. В Африке находится 60% мировых пахотных земель. Нужно оборудование и чтобы строить дороги, мосты, больницы. Уже в июле белорусские тракторы и самосвалы уедут в Гану, Зимбабве, Южный Судан. Об этом на неделе договорились в Минске. Здесь прошел первый белорусско-африканский бизнес-форум.

Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства Республики Беларусь:

Конечно, нам интересна торговля с африканским континентом. На Африканский рынок надо поставлять сухое молоко, детское питание – это основные наши позиции. Мы может поставлять и говядину, и колбасные изделия.

Валентин Рыбаков, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Обеспечение промышленного производства в африканских государствах – это и добавленная стоимость, и создание рабочих мест. В сельском хозяйстве это обеспечение продовольственной безопасности государства.

Очередные точки соприкосновения в эти дни искали почти сто африканских фермеров, бизнесменов и банкиров. И ведь нашли. Еще до начала форума стороны заключили контрактов на 402 миллиона долларов. По итогу встреч белорусский Банк развития и Африканский экспортно-импортный банк открыли кредитную линию на 150 миллионов долларов. Именно эти средства будут потрачены на закупку наших экспортных товаров и технологий.

Бенедикт Орама, председатель правления Африканского экспортно-импортного банка:

Это продолжение нашего диалога, который был начат еще в прошлом году. Тогда мы договорились, что будем способствовать финансированию торговли между Беларусью и африканскими странами. Общий потенциал такого финансирования оценивался тогда в $800 млн. Соглашение, которое мы подпишем, – первый шаг к достижению этой цели. Эти первые $150 млн в основном будут направлены на приобретение белорусской техники для развивающегося африканского рынка.

Африканские страны экспортируют в Беларусь фрукты, кофе, орехи. Да собственно их уже давно и сами выращиваем. Сафари по-белорусски. И яйца, и мясо, и кожа. От черных африканских страусов до африканских сомов – это все белорусские бизнес-идеи. Полтора года предприниматели в агрогородке Миловиды занимаются экзотической рыбой.

Кормят рыбу каждые три часа, несколько раз делают тест воды. И в этом наше преимущество. Ведь, по сути, в Африке сом живет в природной среде, о чистоте которой говорить приходится едва ли.

Андрей Коршун, директор хозяйства по разведению африканского сома:

Мы сейчас максимально оттачиваем технологический процесс. У нас составлен договор с Полесским университетом. Жабинковского комбината корм, потому что как такового корма для сомов в Беларуси нет.

Уже сейчас в хозяйстве полным ходом идет модернизация, строятся цеха: инкубационный и для товарной рыбы.

Андрей Коршун:

Планируем выходить где-то на 50 тонн в год.

Анастасия Бенедисюк, корреспондент:

Да уж, нелегкая это работа – ловить рыбу. Кстати, африканский сом – это единственная рыба, у которой есть и легкие, и жабры, практически нет костей. А значит он куда выгоднее при транспортировке. Вполне вероятно, при благоприятных условиях африканский сом, выращенный в белорусской воде с белорусским воздухом, может оказаться уже на столе у кого-то на жарком континенте.

Жаркий континент в самом центре Европы. Именно отсюда еще до того, как Тероны покажут свои владения, прекрасная половина семьи из ЮАР начнет приключенческую историю жизни в Беларуси. Их дом – некогда штаб в военном городке Брестской области. Повсюду национальный колорит, есть и отдельная «африканская» комната. На стене – кора дерева из Намибии, лук и стрелы из рога антилопы, шкура... Дети в их семье говорят сразу на нескольких языках. И даже музыкальную грамоту в Беларуси изучали.

Но хозяйка прерывает, дескать, время обедать. Хлеб по новому рецепту и обязательно березовый сок!

Антуанет Терон:

В Африке березы – это только самые богатые себе могут позволить садить, а у нас тут целая плантация. Мы богатые!

Может, оттого так любит по березовой аллее прогуливаться и земляк Теронов Виктор. В Беларусь из Нигерии парень приехал за образованием. Будущий программист. Говорит, у нас много общего. Языковой барьер не помеха. Вот только погода. В снежки играть зимой не решился.

Виктор Миракл Джеймс, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Мне безумно нравится в Беларуси. Особенно в Гродно. Эта архитектура... Нигде в мире я такого еще не встречал. Люди все хорошие. И кухня интересная, вот только не могу привыкнуть к сметане.

Виктор любит макароны – студенты и в Африке студенты. В университетской столовой впервые пробует холодник. В Нигерии супы – это национальное блюдо. Как истинный программист, влюблен в современные гаджеты – весь процесс съемки и даже еду на подносе снимает на телефон и сразу выкладывает в соцсети.

Беларусь и страны Африки разделяют тысячи километров суши и водной глади. Разные континенты и часовые пояса. Но язык позволяет оценить даже самую далекую страну на вкус:

Антуанет Терон:

Белорусские слова? Бульба, хлопцы, цыбуля.

И чтобы улучшить аппетит уже двусторонних отношений.

Бенедикт Орама:

Я был год назад в Беларуси, планирую прилететь в июле, привезти еще солнца и познакомится с потенциалом регионов.