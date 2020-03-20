В 2020 году платить за электроэнергию можно будет меньше. Как это работает?

Новости Беларуси. В 2020 году впервые появится возможность платить за электроэнергию меньше, в зависимости от сезона и времени суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас в нашей стране действует пять тарифных групп. И для некоторых из них можно выбрать двухзонные и трехзонные тарифы. К примеру, если вы пользуетесь в квартире электроплитой, то платите 16 копеек по одноставочному тарифу за киловатт в час. Сейчас же можно перейти на двухзонный тариф и платить 11 копеек ночью и днем, а с 17 до 22 часов – 32 копейки. Это будет выгодно тем, кто ведет ночной образ жизни.

Есть в этой группе и трехзонный тариф. Для квартир с газовыми плитами одноставочный тариф – это 19 копеек. Но можно перейти на 11 копеек ночью, 13 – днем и 34 – вечером. При этом в выходные и праздничные дни все 24 часа в сутки будет начисляться лишь 11 копеек, то есть как при минимальных нагрузках. Для частных домов, где есть прибор учета расхода электроэнергии, тариф составит и вовсе чуть более 3 копеек за киловатт в час.