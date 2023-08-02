«Уже задача – на 3000». Комбайнеры-двухтысячники рассказали, как удалось поставить рекорд

Новости Беларуси. Белорусы посыл Президента слышат и внимательно относятся к вкладу каждого в общий каравай. Первый экипаж комбайнеров-двухтысячников чествовали в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рекордсмены жатвы определились на полях Столинского района, который по темпам уборочной – лидер в регионе. Уже убрано без малого 70 % площадей.

Сегодня в хозяйстве «Видиборский» урожайность зерновых и зернобобовых одна из лучших в области – 62 центнера с гектара. Это позволяет щедро наполнять бункер. Полевой тандем Владимира Веренича и Константина Малея насчитывает уже шесть лет. Достичь рекордного результата экипажу удалось на отечественном комбайне КЗС-12. К слову, дуэт по-прежнему сохраняет позиции лидеров в области.

Владимир Веренич, механизатор сельхозпредприятия «Видиборский»:

Старание. Стараемся, и все. Уже задача – на 3 000.

Валентин Зайчук, первый заместитель председателя Брестского облисполкома:

600 тысяч уже зерна в закромах. Урожайность даже добавилась ко вчерашнему дню. На центнер лучше работаем прошлого года. Надеемся такие темпы сохранить, загадывать не будем, но все-таки урожай есть, и это подтверждают в Столинском районе. Сегодня они дают фору даже тем, кто работает на более мощных комбайнах. Мы на нашем комбайне «гомсельмашевском», который 90 % основы зерноуборочной техники, выдали такой результат. Сегодня они первые. Думаю, будет 3 000 у них однозначно. Но конкуренция сегодня высокая.