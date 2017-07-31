Увеличением объемов выпуска лекарств и их экспортом в Беларуси займется холдинг по производству фармацевтической продукции

Новости Беларуси. Увеличить объемы выпуска лекарств и их экспорт. Этим займется холдинг по производству фармацевтической продукции. Решение о его создании предусматривается указом Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До этого в Департамент фармацевтической промышленности входили 6 предприятий, теперь же возникла необходимость консолидации и других отечественных производителей, а их больше 35. Благодаря новому холдингу для всех будут созданы равные условия. А вот торговлю на внешних рынках, как подчеркнули в профильном ведомстве, упростит открытие так называемых торговых домов.
Виктор Шеин, заместитель директора департамента фармацевтической промышленности – начальник управления экономики и маркетинга Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
В холдинге будут участниками не только государственные производители, но мы видим, что в холдинге примут участие и субъекты частной формы собственности, субъекты иных Министерств и ведомств на функциональной основе. И самое главное мы видим, что в холдинге будут представители из числа оптово-розничной торговли. Это очень актуально, поскольку процесс взаимодействия производителя и субъекта, который занимается реализацией лекарственных средств, является экономически выгодным для каждого субъекта хозяйственной деятельности. Создание холдинга на указанных условиях позволит резко увеличить как объем производства, так и номенклатуру производимых лекарственных средств, и расширить географию поставок на экспорт.
Как подчеркнули в Министерстве здравоохранения, Департамент фармацевтической промышленности уже выполнил все задачи по обеспечению необходимой доли белорусских лекарственных средств на внутреннем рынке. В 2017 году их долю довели до 55%.