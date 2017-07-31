Увеличением объемов выпуска лекарств и их экспортом в Беларуси займется холдинг по производству фармацевтической продукции

Новости Беларуси. Увеличить объемы выпуска лекарств и их экспорт. Этим займется холдинг по производству фармацевтической продукции. Решение о его создании предусматривается указом Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До этого в Департамент фармацевтической промышленности входили 6 предприятий, теперь же возникла необходимость консолидации и других отечественных производителей, а их больше 35. Благодаря новому холдингу для всех будут созданы равные условия. А вот торговлю на внешних рынках, как подчеркнули в профильном ведомстве, упростит открытие так называемых торговых домов.