Белорусские аграрии преодолели полумиллионный рубеж по намолоту зерна: убрано чуть более 7% площадей

Новости Беларуси. Белорусские аграрии преодолели полумиллионный рубеж по намолоту зерна. В 2017 году уборочная кампания дается нелегко. Планы нарушает погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому дню убрано чуть более 7% площадей. Напряженная работа идет на полях Гомельского и Брестского регионов. Там удалось собрать больше всего хлеба. Поэтому намолот юга Беларуси пока и составляет вес каравая. Только приступили к уборочной хозяйства Витебской области. А вот в Могилевской пока вовсе не начали жатву.