Урожайность озимого ячменя в 2017 году – 34 центнера с гектара

Массово в регионе начнут жатву в конце недели.

Планируется задействовать более 2000 комбайнов и собрать 2 миллиона тонн хлеба.

Во всяком случае, планку 2016 года рассчитывают удержать и даже преодолеть. В прошлом году с кукурузой вышло 2 миллиона тонн, и это был самый высокий валовой сбор в стране. Наибольшей урожайности достигли в сельхозпредприятии «Гастелловское» Минского района – почти 92 центнера с гектара.