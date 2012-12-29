Уникальное в СНГ производство цветного кирпича наладили в Могилевском районе

Новости Могилева. В Могилёвском районе открыли новое производство цветного кирпича. Инвестиционный проект на собственных площадях производитель газосиликатных блоков реализовал в течение восьми месяцев.

Мощность линии - 70 миллионов штук в год. Производимый кирпич характеризуется высокой прочностью, эрозионной устойчивостью и по свойствам приближается к натуральному камню.

Помимо этого, изготавливают его из местного сырья. Полученная продукция преимущественно будет отправляться на экспорт, а это приток валюты в страну, дополнительные поступления в бюджет, новые рабочие места и высокая заработная плата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Рачицкий, директор ООО «Газосиликат»:

Такой кирпич в Беларуси и в СНГ не делают, потому что это новая технология, новая разработка. Это очень мощный прессак, а чем сильнее прессование, тем лучше качество продукции. Продукция ориентирована на экспорт, поэтому это дополнительные притоки валюты в Беларусь.